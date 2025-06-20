وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بسوهاج في حادث سير بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي وجمال محمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، وفاة المعلم عزت عبد الفتاح هاشم، كبير معلمي اللغة الإنجليزية، والذي كان منتدبًا للعمل رئيسًا للجنة امتحانات الثانوية العامة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وذلك إثر تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته إلى منزله بالقرب من مدينة أسيوط.

وأوضح عماد الدين محمود سيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن المعلم الراحل نُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي في حالة حرجة بعد دخوله في غيبوبة نتيجة إصابات بالغة، شملت نزيفًا داخليًا وتهتكًا في الطحال والرئة، بالإضافة إلى كسور في الساق والكتف. وقد وافته المنية متأثرًا بتلك الإصابات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمحافظة المنيا.

وفي السياق ذاته، تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من حامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة وأمين النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، يفيد بتعرض المعلم عزت عبد الفتاح للحادث عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الماضي.

وكان وفد من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط قد توجه فورًا إلى المستشفى الجامعي لمتابعة الحالة الصحية للمعلم، حيث تبين دخوله في غيبوبة تامة نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقت به.

وتقدمت مديريتا التعليم بالمنيا وسوهاج، إلى جانب نقابة المعلمين، بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملائه، مشيدين بتفانيه في أداء واجبه المهني حتى اللحظات الأخيرة.