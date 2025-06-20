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الجيش الإسرائيلي: منظوماتنا لم تعترض الصاروخ الإيراني في بئر السبع (صور)

07:22 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخًا إيرانيًا سقط بشكل مباشر في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد، دون أن تتمكن منظومات الدفاع الجوي من اعتراضه.

ونقلت القناة 12 العبرية عن بلدية بئر السبع أن الصاروخ أصاب مبنًى بشكل مباشر، ما أدى إلى أضرار جسيمة، في حين أعلنت شركة القطارات الإسرائيلية عن إغلاق محطة المدينة جراء الأضرار التي لحقت بها.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة خمسة أشخاص بجروح، إلى جانب 30 حالة هلع نتيجة الانفجار، بينما أوضح أحد المتطوعين في الطواقم الطبية أن أحد المباني تعرض لدمار واسع، فيما لحقت أضرار كبيرة بمبنى آخر في المنطقة ذاتها.

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