حريق يلتهم شقة سكنية في طهطا بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في منطقة الشيخ غريب في مدينة طهطا بسوهاج، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية، حيث تبين من المعاينة أن الحريق أتى على محتويات الشقة بالكامل، بينما لم تقع أي إصابات.

وبحسب إفادة مالك الشقة، فإن الحريق نجم عن ماس كهربائي، بينما نفى الشبهة الجنائية. وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.