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إصابة 10 عاملات في تصادم أتوبيسين بالمنيا الجديدة

09:56 م الإثنين 02 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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المنيا – جمال محمد:

أُصيبت 10 عاملات، مساء الإثنين، إثر حادث تصادم بين أتوبيسين يقلان عاملات أثناء عودتهن من العمل بأحد المصانع في مدينة المنيا الجديدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع التصادم.

سُجلت إصابة كل من: صابرين عوض (37 عامًا)، وفرحة محمد (18 عامًا)، وشرهان صلاح (34 عامًا)، ونورا رضا (22 عامًا)، إلهام ضاحي (33 عامًا)، وزينب رمضان (25 عامًا)، ودعاء عبد الحميد (34 عامًا)، وإسراء علاء (27 عامًا)، إضافة إلى حالتين لم تُحدد هويتهما بعد، وجميعهن مصابات بسحجات وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.

تم نقل المصابات إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الطبية، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

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إصابة 10 عاملات في تصادم تصادم أتوبيسين بالمنيا الجديدة مستشفى المنيا العام تصادم بين أتوبيسين يقلان عاملات
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