محافظ أسيوط: لن نتهاون في واقعة تسريب امتحان الجبر

أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات واقعة تسريب امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي أسفرت عن إلغاء الامتحان وتأجيله إلى يوم الأربعاء 4 يونيو الجاري، مؤكدًا أن ما حدث يُعد انتهاكًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويستوجب اتخاذ إجراءات حازمة.

وفي بيان رسمي، أعرب المحافظ عن رفضه القاطع لما جرى، معتبرًا الواقعة إخلالًا جسيمًا بعدالة التقييم، ومشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في محاسبة المتورطين دون استثناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لضمان عدم تكرار الحادثة.

ووجّه أبو النصر بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، للتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية، لمتابعة التحقيقات وتعزيز تأمين باقي الامتحانات، مع التشديد على تطبيق أقصى معايير الرقابة لضمان نزاهة سير الامتحانات.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط فتح تحقيق موسّع بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مصدر التسريب ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدة أن نتائج التحقيق ستُعلَن بشفافية فور اكتمالها.

ودعت المديرية الطلاب وأولياء الأمور إلى تجاهل الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، مؤكدة انتظام الامتحانات في باقي المواد وفق الجداول المعلنة، مع تكثيف الإجراءات الرقابية والأمنية.