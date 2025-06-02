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بالصور.. غلق وتشميع مركز حضّانات و4 عيادات تخصصية في بني سويف

05:28 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    غلق منشآت طبية غير مرخصة
  • عرض 7 صورة
    غلق منشآت طبية غير مرخصة
  • عرض 7 صورة
    غلق منشآت طبية غير مرخصة
  • عرض 7 صورة
    غلق منشآت طبية غير مرخصة
  • عرض 7 صورة
    غلق منشآت طبية غير مرخصة
  • عرض 7 صورة
    غلق منشآت طبية غير مرخصة
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بني سويف - حمدي سليمان:

نظّمت محافظة بني سويف، برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملةً مكبّرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، في إطار مواجهة صور الغش كافة، ومتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدّمة للمواطنين.

وتمكّنت الحملة، التي شارك فيها أحمد مصطفى دهشان، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، من غلق وتشميع مركز حضّانات لمخالفته اشتراطات الترخيص، وغياب الأطباء، فضلًا عن رصد عدد من السلبيات المتعلقة بمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى.

كما تم غلق وتشميع 4 عيادات تخصصية غير مرخصة، وتوجيه إنذارات إلى 15 منشأة أخرى بضرورة تجديد عقود التخلص الآمن من النفايات الطبية، تجنّبًا للمساءلة القانونية، وحرر المحاضر اللازمة.

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