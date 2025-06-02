بيطري أسوان ترفع الطوارئ وتفتح المجازر مجانًا لاستقبال أضاحي المواطنين

أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجرى التأكد من جاهزية جميع مجازر المحافظة.

وأضاف أن جميع المجازر بالمحافظة ستفتح أبوابها لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، وجرى التأكيد على وجود طبيب بيطري بكل مجزر للكشف على الأضحيات قبل الذبح، والتأكد من خلوها من أي أمراض.

وأوضح الدكتور جمعة مكى ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمديرية بمختلف إداراتها، مع إلغاء الأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات ، والتأكيد على توفير إحتياجات المجازر وتوفير العمالة اللازمة وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات أولاً بأول حفاظاً على سلامة اللحوم، واستمرار العمل بالمجازر على مدار الـ 24 ساعة، وعمل نوبتجية بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن.

وناشد مكي المواطنين بعدم الذبح في المنازل أو الشوارع، حماية لهم من انتقال الأمراض وعدم تلويث البيئة .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم حملات رقابية للمرور على الأسواق والمحلات والسوبر ماركت لمتابعة توافر كميات كافية من اللحوم بأنواعها وغيرها من مختلف المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية وذلك لتلقي الاستفسارات والرد على الشكاوى التى ترد من المواطنين وسرعة حلها على أرقام ( 2236725- 2236668 ) .