محافظ الإسكندرية: تقييم شامل لإدارة أزمة العاصفة الأخيرة -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

عقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة الأداء التنفيذي في مواجهة موجة الطقس العنيفة التي ضربت المدينة مؤخرًا.

كانت الإسكندرية شهدت، السبت، سقوط أمطار رعدية وثلجية مصحوبة برياح شديدة تجاوزت سرعتها 83 كم/س، ما تسبب في غرق الشوارع وإصابة 5 أشخاص وتحطم 11 سيارة وانهيارات ب 10 عقارات.

ووجّه المحافظ الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية، من مديريات ومرافق ورؤساء الأحياء والجهات المعاونة، على ما بذلوه من جهود ميدانية فاعلة واستجابة سريعة ساهمت في تقليل آثار العاصفة على المدينة.

وأوضح أنه جرى البدء في تقييم شامل لإدارة الأزمة، مشددًا على أهمية الوقوف بدقة على الدروس المستفادة، والتعلم من أي سلبيات أو ملاحظات ظهرت أثناء التعامل مع الحدث، لضمان تلافيها مستقبلًا، وتحسين كفاءة الاستجابة في مواجهة أي طوارئ محتملة.

وأشار إلى أن الأزمة أظهرت العديد من نقاط القوة والجاهزية لدى فرق العمل وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، خاصة في ضوء التدريبات السابقة على السيناريوهات المحتملة بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة، وهو ما ساهم في وجود تنسيق فعّال وتحرك جماعي سليم تحت ضغط الحدث.

وفي سياق آخر، تابع الفريق أحمد خالد الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى، موجهًا برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والمرافق، والعمل بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

وشدد على تكثيف الحملات الميدانية والرقابية، ورفع كفاءة المساجد والساحات والحدائق، وتحسين الإضاءة العامة، وتعزيز النظافة في الشوارع والميادين، مع تشكيل غرف عمليات في كل حي للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو طوارئ.

وأكد المحافظ حظر إقامة شوادر الذبائح الحية في الطرق العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفة.