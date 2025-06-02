مياه الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الأضحى

الأقصر - محمد محروس:

أصدر اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، تعليماته لإدارات مياه الشرب، والصرف الصحي، و الصيانة، والتشغيل، والشبكات، والتطهير، ومنظومة عمليات الخط الساخن، والتوعية، لرفع درجات الاستعداد والتأهب القصوى تستعداداً لعيد الأضحى المبارك.

ووجه بنزول فرق التطهير قبل عيد الأضحى لتنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بجميع أنحاء المحافظة،وتشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد والتأكيد على قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة مديري الإدارات بجميع أنحاء المحافظة، حيث شملت التعليمات، التأكد من صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة والصفحة الرسمية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر) على موقع “فيسبوك”.

وتجري المتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة، والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية، وذلك خلال أيام العيد وأيضاً إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات ومتابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ومحولات الديزل فى حال انقطاع الكهرباء.

كما أصدر رئيس مجلس الإدارة، تعليماته لإدارة التوعية بتنفيذ حملات توعية للجزارين وتوعية المواطنين بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحى فى مطابق وشبكات الصرف الصحى وضرورة التخلص الآمن للمخلفات فى أماكنها المخصصة لها.