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تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء حول امتحان مادة الهندسة

02:21 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء
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    الطلاب
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    الطالبات
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جنوب سيناء – رضا السيد:

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، حول مدى صعوبة وسهولة امتحان الهندسة، وأكد بعض الطلاب سهولة أسئلة الامتحان، وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تخرج عن المنهج المدرسي المقرر.

وأشار البعض الآخر إلى صعوبة بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى التركيز في الإجابة عليها، مؤكدين أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت أطول.

فيما أكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت بشكل مباشر، عدا سؤالين كانوا يحتاجوا إلى بعض الوقت والتركيز.

وأكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقى أي إخطارات تفيد حدوث أي تجاوزات داخل اللجان، وأن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير في هدوء خلال يومها الثاني، وذلك على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء الامتحانات اليوم على فترتين، الأولى في مادة الهندسة لمدة ساعتين بداية من الساعة 9:00 حتى الساعة 11:00 صباحًا، والثانية بمادة التربية الفنية لمدة ساعين، بداية من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات بالمحافظة 3560 طالب وطالبة، داخل 56 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

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