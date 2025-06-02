المياه الجوفية بجنوب سيناء تشكل لجنة لرصد الآبار المخالفة

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة لتفقدية الآبار العامة والاستثمارية بنطاق الإدارة العامة للمياه الجوفية على مستوى المحافظة، للتأكد على التزام المنتفعين بشروط الترخيص، ومحددات السحب، ومتابعة أعمال رصد الآبار المخالفة، وذلك في ظل المتابعة الدورية لدراسة سلوك الخزان الجوفي على مستوى المحافظة، والحفاظ على الخزان الجوفي من السحب الجائر.

وأوضح مدير إدارة المياه الجوفية في تصريح اليوم، أن المياه الجوفية تعد أحد أهم مصادر المياه بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مياه الأمطار والسيول تغذي هذه الآبار، ويعتمد عليها بدرجة كبيرة في أغراض الشرب والزراعة، لذا يجري مراقبة قراءات العدادات بشكل دوري، والتأكيد على التزام الشركات بمقرر السحب المصرح به.

وأكد أنه يجري التوعية بترشيد الاستخدام للمياه الجوفية، للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، إضافة إلى تنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، خاصة أن البحث عن المياه الجوفية مكلف جدًا، كونه يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى نحو كيلو متر، مما يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.

وأشار إلى أن مياه الأمطار والسيول التي تتعرض لها المحافظة تخزن داخل الأرض في الفراغات بين الرمال والأتربة والصخور، وتشكل هذه المياه طبقات مائية تعرف باسم طبقات المياه الجوفية، وتتحرك تلك المياه ببطء مقارنة بحركة المياه السطحية، كونها تسير في ممرات ضيقة التي تمر فيها من خلال المسامات والفراغات واحتكاكها بالصخور، وأيضًا بسبب تأثرها بالقوى الكهربائية الساكنة.