القبض على سائق أطاح بشقيقتين وفر هاربًا بشبرا الخيمة.. إحداهما ماتت

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في إلقاء القبض على قائد سيارة أطاح بشقيقتين، ما أدى لوفاة إحداهما، بمنطقة شبرا الخيمة، وفر هاربا تاركا الفتاتين غارقتين في دمائهما وسط الشارع.

كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغًا من أحد مستشفيات دائرة القسم، باستقباله شقيقتين،"إحداهما متوفاة متأثرة بإصابتها بنزيف بالمخ، والأخرى مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم"، إثر حادث سير بسيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.