جريمة مروعة بكفر الشيخ.. شاب ينهي حياة والده بضرب مبرح إثر خلاف مالي



كفر الشيخ – إسلام عمار:

في واقعة مأساوية هزت قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، أقدم شاب على إنهاء حياة والده بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى الموت.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد محمد يسري شاهين، مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بتلقي المركز بلاغًا من أهالي القرية باعتداء شاب على والده ما أدى إلى وفاته.

بالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أن المتهم يدعى "ع. ج. أ"، في العقد الثالث من العمر. وبسؤال شهود العيان، أفادوا بنشوب مشاجرة حادة بين المتهم ووالده بسبب مطالبته بمبلغ مالي، مما دفعه إلى التعدي عليه بعصا خشبية، أسفرت عن إصابته بكدمات وجروح بالرأس أدت إلى وفاته.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم من مدمني المواد المخدرة، وله معلومات جنائية، ومعروف بسلوكه العدواني تجاه أسرته، وخاصة والده الذي كان دائم التعدي عليه.

أُلقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة بيلا، وبمواجهته بالتحريات وأقوال شهود العيان، أقر بصحتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.