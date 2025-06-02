بعد جدل "مَن".. طلاب الإعدادية بالمنوفية يؤكدون سهولة امتحان الدراسات

المنوفية- أحمد الباهي:

تنفّس طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية الصعداء، اليوم الاثنين، بعد انتهائهم من امتحان الدراسات الاجتماعية، الذي وصفوه بأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

لكن لم يخلُ الامتحان من بعض الجدل، حيث أثارت كلمة "مَن" في ورقة الأسئلة حالة من اللبس بين الطلاب، وتلقّت مديرية التربية والتعليم شكاوى عدة بخصوصها.

وحسمت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية هذا الجدل، مؤكدةً أنها ستعتبر الإجابة على سؤال إذاعة البيان الأول لثورة 23 يوليو صحيحة في حالتين: "محمد أنور السادات أو الإذاعة المصرية"، وذلك نظرًا لعدم وضوح تشكيل كلمة "مَن" في ورقة الامتحان.

وكانت مديرية التربية التعليم فى المنوفية، جهزت 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألف و 12 طالب وطالبة بمشاركة 14 ألف و 112 (رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري) بجميع لجان الإدارات.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والرصد الفوري لأية معوقات بما لا يعرقل المنظومة التعليمية طوال فترة انعقاد الامتحانات، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.