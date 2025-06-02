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ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية ببني سويف

01:10 م الإثنين 02 يونيو 2025
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بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات بمركز الفشن، قبل تداولها في الأسواق، فضلا عن أرجل ماشية، وكمية من دهون الحيوانات.

كما حررت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، محضرين ذبح خارج المجازر الرسمية بمدينة بني سويف، و التحفظ على 30 كجم لحوم جملي و بقري، كذلك ضبط لحوم مصنعة مجهولة المصدر من بينها 20 كجم برجر، و 6 كجم كبد وقوانص، و 100 كجم دهون بيضاء و 840 كجم مصنعات لحوم.

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