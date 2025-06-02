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محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية

12:02 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية (4)
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    محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية (3)
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    محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية (2)
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المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عددًا من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة؛ سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستهل محافظ المنوفية، لقائه بصرف عدد من المساعدات المالية العاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من المواطنين من ناحية أشمون ومنوف مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

فيما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام ببحث شكوى مواطنة بناحية منوف تتضرر من استخراج رخصة بناء بالمخالفة للقانون لأحد جيرانها مما يلحق الضرر بها والعرض عليه، كما كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري ببحث إمكانية الموافقة على طلب مواطن بناحية كفور الرمل بقويسنا يلتمس إنشاء عداية بعرض 4 م2 على نفقته الخاصة لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنوفية لطلب أحد المستثمرين بناحية بركة السبع يلتمس تخصيص قطعة أرض لمزاولة النشاط الصناعي الخاص به، ووجه أبو ليمون، رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية أنه لا مانع في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة لذلك، مؤكدًا دعمه الكامل لتحفيز المستثمرين وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن باب مكتبه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالي والتعرف على مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لهم حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حالات إنسانية مساعدات مالية
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