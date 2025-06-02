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افتتاح أسواق اليوم الواحد فى مدينة أشمون -صور

11:49 ص الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    افتتاح أسواق اليوم الواحد
  • عرض 4 صورة
    افتتاح أسواق اليوم الواحد
  • عرض 4 صورة
    افتتاح أسواق اليوم الواحد
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المنوفية- أحمد الباهي:

كشف أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، عن افتتاح أسواق "اليوم الواحد" بمدينة أشمون، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين بتقدم سلع غذائية بأسعار مخفضة، بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وتهدف هذه الأسواق إلى توفير المنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار تنافسية، أقل من سعرها في الأسواق العادية، وذلك بالتعاون مع كبار التجار والموردين، ومن المتوقع أن تسهم تلك الخطوة في تحقيق توازن في الأسواق، وضمان وصول السلع بجودة عالية إلى المستهلكين مباشرة دون وسيط.

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أسواق اليوم الواحد مدينة أشمون المنوفية أسامة عز الدين وزارة التموين سلع غذائية
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