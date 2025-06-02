تداول 13 ألف طن بضائع و738 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 738 شاحنة و 310 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2535 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4000 طن بضائع، و357 شاحنة و276 سيارة، وشملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 381 وشاحنة و 34 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة، ومغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وكان استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وبريدج، وشهد مغادرة السفينتين القاهرة و PELAGOS EXPRESS .

وشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 275 شاحنة من خلال وصول وسفر السفينتين أور وآيلة.