طرح لحوم ودواجن وأسماك بأسعار مخفضة فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في ضخ اللحوم الحية والمجمدة للمحافظة استعداد لعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه يوجد مخزون الاستراتيجي من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة المدن، مما يعكس الجاهزية لتأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أن المديرية تسلمت الدفعة الثالثة من اللحوم المجمدة والسودانية الطازجة، والدواجن المجمدة، والخراف الضأن بالشاش، وجرى طرحها بكافة فروع دلتا ماركت لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد أن الدفعة الثالثة تضمنت 350 كرتونة دواجن وزن الدجاجة 1100 جرام، و150 كرتونة دواجن وزن الدجاجة 1200 جرام، و100 كرتونة دواجن وزن الدجاجة 1300 جرم، و100 كرتونة لحوم مجمدة، و25 كرتونة سمك مجمد، و5 خراف ضأن بالشاش، و8 عجول سوداني طازجة.

وأشار إلى أنه جرى تكثيف ضخ اللحوم السودانية الطازجة واللحوم البلدية والخراف الحيه، والدواجن واللحوم المجمدة، بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن توفير خيارات مناسبة للمواطنين من حيث الجودة والسعر.

ولفت إلى أنه يوجد متابعة ميدانية مستمرة على منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية، لضمان توافر كافة السلع بالجودة والسعر المناسب، مع تشديد الرقابة على الأسواق.