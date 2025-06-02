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من أسرة واحدة.. إصابة 11 شخصا باشتباه تسمم غذائي في أسيوط

01:37 ص الإثنين 02 يونيو 2025

التسمم الغذائي

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أسيوط- محمود عجمي:

أُصيب 11 شخصًا من أسرة واحدة بحالة اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة منزلية مكونة من الأرز والدجاج يُعتقد أنها فاسدة، بقرية باويط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من مستشفى ديروط المركزي بوصول عددا من المصابين يعانون من حالات قيء شديد، وتبين أنهم جميعًا من أسرة واحدة.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: "سهام. أ. ع"، 5 أعوام، و"ريهام. أ. ش"، 6 أعوام، و"علا. أ. ع"، 5 أعوام، و"حبيبة. أ. ع"، 7 أعوام، و"حبيبة. م. ع"، 6 أعوام، و"رودينا. أ. ش"، 4 أعوام، و"ريان. أ. ش"، عامان، و"صفاء. م.أ"، 52 عامًا، و"منى. ش. م"، 25 عامًا، و"أماني. س. ع"، 27 عامًا، و"خالد.ش. م"، 17 عامًا.

وبحسب أقوال المصابين، فإنهم شعروا بالأعراض عقب تناولهم وجبة أعدت في المنزل، يُشتبه في فساد مكوناتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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