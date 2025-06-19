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مصرع شاب وإصابة طفل وسيدة في تصادم سيارتين بسوهاج (صور)

10:56 م الخميس 19 يونيو 2025
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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على محور البلينا – دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، عن مصرع شاب في العقد الثالث من عمره، وإصابة اثنين آخرين بينهما طفل، بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث، وبالفحص تبين وفاة إسلام نجيب قورة (31 عامًا)، متأثرًا بإصابته، فيما أُصيب نجله سليم (5 أعوام)، وإيمان عثمان ربيع (29 عامًا)، بجروح وكدمات وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما نُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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حادث تصادم سيارتين محور البلينا – دار السلام مدير أمن سوهاج مستشفى دار السلام المركزي النيابة العامة مصرع شاب
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