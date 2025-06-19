إصابة 7 بينهم 3 فتيات في انقلاب سيارة على الإقليمي بالمنوفية (صور)

المنوفية – أحمد الباهي:

أُصيب 7 أشخاص، بينهم 3 فتيات، في حادث انقلاب سيارة "تمناية" أعلى الطريق الإقليمي قبل كارتة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، عصر اليوم الخميس، نتيجة اختلال عجلة القيادة واصطدام السيارة بالرصيف. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية.

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات، سحجات، وارتجاجات، وبعض الحالات تتطلب استكمال الفحوصات الطبية للتأكد من استقرار وضعها الصحي.

قائمة المصابين وفق بيانات المستشفى: عبد الرحمن محمد عبد الخالق (14 عامًا) – من قرية مجريا، عامل بالأجرة، مصاب بجرح في الرأس وكدمات متفرقة، وفتحي مختار فتحي (17 عامًا) – من مجريا، عامل بالأجرة، يعاني من كدمات وسحجات متعددة، وصافي حمدي فتحي (37 عامًا) – من مجريا، عامل بالأجرة، مصاب باضطراب في درجة الوعي ويخضع لفحوصات، ويوسف وليد محمد (16 عامًا) – من مجريا، عامل بالأجرة، مصاب بكدمات في الظهر، وإيمان حمدي حامد (16 عامًا) – من قرية مؤنسة، عاملة بالأجرة، مصابة بكدمات وسحجات، ورحمة حسام الدين (19 عامًا) – من قرية رملة الأنجب، عاملة بالأجرة، مصابة بكدمات بالذراعين، وعزة خالد عبد المغني (19 عامًا) – من قرية رملة الأنجب، عاملة بالأجرة، مصابة بكدمات متعددة ويجري استكمال الفحوصات.

باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما يواصل الطاقم الطبي تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.