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إقبال كبير على "سوق اليوم الواحد" بجنوب سيناء وتخفيضات 30% (صور)

08:30 م الخميس 19 يونيو 2025
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    سوق اليوم الواحد
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    السلع الغذائية
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    السوق
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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الخميس، افتتاح سوق "اليوم الواحد"، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع الغذائية والتموينية المعروضة بتخفيضات وصلت إلى 30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية.

وأكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، استمرار إقامة سوق "اليوم الواحد" في مختلف مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن السوق سبق افتتاحه في شرم الشيخ، رأس سدر، نويبع، دهب، وطابا، ولاقت تلك الفعاليات استجابة واسعة من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الدولة لدعم المواطن في مواجهة الغلاء، من خلال التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، لضمان وفرة السلع وضبط الأسواق.

من جانبه، صرّح المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، بأن السوق يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية، والخضروات، والفاكهة، واللحوم، والعطارة، والمنظفات، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسعار المعتادة في الأسواق.

وأشار إلى أن المديرية تواصل جهودها لتكرار هذه الأسواق بشكل منتظم مع ضمان جودة المعروضات، والتزام التجار بالأسعار المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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