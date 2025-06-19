الإسماعيلية تبحث الوصول لـ"الصفر الافتراضي" في محو الأمية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم بمكتبه، اللواء رائد أحمد علي هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، يرافقه نورهان عيد، رئيس فرع الهيئة بالمحافظة، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في ملف محو الأمية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى مراكز المحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في التصدي لظاهرة الأمية، مؤكدًا أهمية التمكين التعليمي للمواطنين كوسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ومشيرًا إلى أن محو الأمية لا يقتصر على تعليم القراءة والكتابة، بل يشمل أيضًا تنمية المهارات الحياتية والعملية.

كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الهيئة والجهات التنفيذية كافة لتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الشاملة.

ونوّه المحافظ بالنتائج الإيجابية التي أحرزتها المحافظة، لا سيما في ظل التوسع في برامج تعليم الكبار بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مثمنًا أداء فرع الهيئة بالإسماعيلية، الذي تمكن من تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 165% من المستهدف خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى الآن، ما يعكس مستوى التناغم بين الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح اللواء رائد هيكل أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة وطنية تهدف إلى الوصول لما يُعرف بـ"الصفر الافتراضي" في محو الأمية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مركزي التل الكبير ومدينة الإسماعيلية سجّلا معدلات أقل من هذا المستوى، في إنجاز يُمثل خطوة نوعية نحو القضاء على الأمية بالمحافظة.

وأضاف أن الجهود ستركّز خلال الفترة المقبلة على باقي المراكز لاستكمال المسيرة.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بروتوكول "لا أمية مع تكافل"، الذي يستهدف مستفيدي برنامجي "تكافل وكرامة"، ويوفر لهم فرصًا للتعليم الأساسي بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة عدد من المبادرات والبرامج التوعوية، التي تهدف إلى رفع نسب الالتحاق بفصول محو الأمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق أفضل النتائج ميدانيًا.