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وفاة عمة الفنان الراحل مصطفى متولي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

05:08 م الخميس 19 يونيو 2025

مصطفى متولي

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت أسرة الممثل الراحل الفنان مصطفى متولي بمدينة بيلا في كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفاة عمته بعد وعكة صحية تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

وأكد أحمد متولي، شقيق الفنان الراحل مصطفى متولي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه سوف يُجرى تشييع جنازة عمته السيدة نظلة أحمد متولي، بمسجد الجبانة في مدينة بيلا ليوارى جثمانها الثرى بمقابر الأسرة فيما تتلقى الأسرة العزاء فيها بمضيفة المعداوي بمدينة بيلا.

وكان الممثل الراحل الفنان مصطفى متولي، من مواليد مدينة بيلا في كفر الشيخ عام 1949، وتوفى يوم 5 أغسطس عام 2000 إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 51 عامًا بعد انتهاء عرض مسرحية "بودي جارد" التي كان يشارك فيها.

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