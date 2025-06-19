بحضور نائب وزير المالية.. الموازنة التشاركية في جلسة حوارية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جلسة للحوار المجتمعي، تمت بالتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، ضمن فعاليات النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، الذي تشرف عليه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة، وتدعيم التواصل بين المواطن و متخذي القرار.

جاء ذلك في حضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات الكلية، و سارة عمر رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ومحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر للمنطقة الجنوبية، و أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للأجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون الخارجي، و سعيد أحمد رئيس مصلحة الضرائب، و بلال حبش نائب محافظ بني سويف.

وفي كلمته أكد المحافظ على أهمية عقد مثل تلك الفعاليات، واللقاءات التي تستضيفها بني سويف ،ضمن تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، لاسيما وأنه يعتمد على جعل المواطنين شريك فاعل وأساسي فى عملية إعداد الموازنة العامة، بما يعزز من تعميق المشاركة المجتمعية وتمكين المواطن فى رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق.

وأضاف نائب الوزير أن اللقاء يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتضمن التنسيق ومناقشة إصلاحات المالية العامة في مشروع إعداد الموازنة التي تقوم بها وزارة المالية ومنها الحزم التحفيزية الضريبية لتشجيع مجتمع الأعمال، والإستثمار المحفز للنمو الإقتصادي، ومناقشة التحديات التي تواجه المحافظة لإدراج الاحتياجات ذات الأولوية في القطاعات ذات البعد الإجتماعي لإدماجها في الموازنة للعام المالي.