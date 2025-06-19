المنوفية- أحمد الباهي:

ألقت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الخميس، القبض على البلوجر "س. غ" والذي يقدم نفسه على منصات التواصل الاجتماعي بـ"المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية بلاغات وصلت للجهات الأمنية عن نشره محتوى يُحرض على الرذيلة والفجور، وتصويره حلقات دائمًا مع راقصات بملابس كاشفة وكذلك مع فتيات يتحدثن بكلمات وإيحاءات خادشة للحياء، وذلك بغرض تحقيق مشاهدات تجني له أموالاً من مختلف المنصات.

القبض على المذيع الفرفوش في منزله بالمنوفية

وكشفت مصادر لموقع مصراوي، أن المتهم ألقي القبض عليه في منزله بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب تحديد مكانه في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، وتقرر اصطحابه إلى قسم شرطة مركز شبين الكوم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

ماذا عُثر بحوزة البلوجر المتهم بنشر محتوى فاضح؟

وكشف المصدر أن القوة عثرت مع المتهم على "كاميرات تصوير وهواتف ولاب توب"، وتقرر التحفظ عليها لعرضها على جهات التحقيق.

وأوضح المصدر أن المتهم يجري عرضه اليوم على النيابة العامة، للتحقيق معه حول طبيعة المواد المصورة ونشر مقاطع خادشة للحياء ونشر الفسق وتسهيل أعمال منافية للآداب العامة.

سبب القبض على المذيع الفرفوش؟

وجاء القبض على المذيع الفرفوش بعد تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهمه بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصاته، وذلك بجلب راقصات وفتيات بملابس عارية، وتحدثهم بألفاظ وإيحاءات مثيرة للغرائز، مما يُعد تحريضًا على الفسق والفجور، إضافة إلى ممارسة نشاط إعلامي دون ترخيص، في مخالفة لقوانين الإعلام والجرائم الإلكترونية.