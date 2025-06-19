بـ500 طربة حشيش.. المشدد 15 عامًا لعاطل في الإسكندرية

:الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 500 طربة حشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة سيد الوزيري.

ترجع وقائع القضية رقم 215 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

كشفت التحقيقات اتجار "أ.س.ع" عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، في المواد المخدرة وجرى استصدار إذن من النيابة العامة وألقي القبض عليه أثناء تردده على منطقة البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتبين من التحقيقات نزول المتهم من سيارة ملاكي وبحوزته حقيبتين وبفض محتوياتهما، عثر بداخل كل منهما عدد 250 طربة حشيش بإجمالي 500 طربة حشيش.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، فيما اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.