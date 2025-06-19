خلصوا عليه بشوم.. قرار للمحكمة ضد 8 متهمين بقتل موظف في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم 5 هاربين بقتل موظف سابق، وممارسة البلطجة والعنف بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق مستخدمين أدوات شوم وحجارة، إلى جلسة اليوم الرابع من دور المحكمة في شهر سبتمبر 2025.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لسماع الشهود والاطلاع على التقرير الفني الخاص بالأدلة المقدمة، ومنها الفلاشات التي جرى تقديمها لجهات التحقيق لإثبات صحة الواقعة وفق تصورها الوارد ضمن أوراق الدعوى.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد أبو زهرة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد خيري الشرنوبي، ومحمد ناصر بلبع، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 26745 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3606 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وشهدت الجلسة مناقشة الطبيبة الشرعية بشأن تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، والتي أكدت أن وفاته جاءت نتيجة إصابات متعددة بالرأس والجسم ناتجة عن ضرب بآلات صلبة بينما طلب الدكتور محمد شرف، المدعي بالحق المدني، بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه.

كان المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "أحمد.م.ق.س"، و"كريم.ع.ق.م.س"، 31 عامًا، سائق، و"مخلص.ع.ق.م.س"، 37 عامًا، سائق، و"عقل.ع.م.س"، و"عطا.ا.س"، و"عطا.ع.ق.س"، 44 عامًا، و"سلامة.ع.ق.س"، و"محمد.ع.ق.س" إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه أنهم في يوم 9 أكتوبر 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق المتهمين من الأول إلى الخامس قتلوا المجني عليه السيد سعد محمد سعيد، موظف بالمعاش، في العقد السادس من العمر، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، وأعدوا لذلك الغرض أدوات "شوم وحجارة"، وتوجهوا صوب مسكنه.

وأوضحت أوراق القضية أنه عندما شاهدوه وانهالوا عليه ضربًا وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربه استقرت برأسه محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته مستخدمًا في ذلك أداة "شومة" قاصدين من ذلك ازهاق روحه، وكان ذلك بالاشتراك من المتهمين من السادس إلى الثامن عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والتحريض.

وكشف قرار إحالة المتهمين الثمانية لمحكمة جنايات فوه عن ضربهم المجني عليه محمد السيد سعد سعيد، عمدًا محدثين ما به من إصابات المثبوتة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا مستخدمين في ذلك أداة "حجر".

ووجه لهم حيازتهم وإحرازهم أدوات "شوم وحجارة" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين المهنية أو الحرفية.

واشترك المتهمون من السادس إلى الثامن مع المتهمين من الأول للخامس بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جرمهم السابق ذكره بأن أوعزوا إليهم فكرة ارتكابها، وأنفقوا مع خماستهم على ذلك وساعدوهم بإمدادهم بالأسلحة تمهيدًا لقتل المجني عليه فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الأتفاق، وذلك التحريض.