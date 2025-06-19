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بالصور- محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات

01:35 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتحاور مع سياح إسبان خلال جولة بطريق السادات
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أسوان – إيهاب عمران:

خلال جولته الميدانية لمتابعة أعمال تطوير وتجميل وتوسعة طريق السادات، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على لقاء عدد من الأفواج السياحية الإسبانية أثناء تجولهم بين البازارات المنتشرة على جانبي الطريق.

وأجرى المحافظ حوارًا وديًا مع السائحين، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم حول زيارتهم لأسوان، حيث عبّروا عن سعادتهم البالغة وانبهارهم بالحضارة المصرية وما تتفرد به أسوان من معالم أثرية وسياحية.

وأكد محافظ أسوان خلال اللقاء ترحيب "عروس المشاتى" الدائم بالزوار من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بمقومات سياحية فريدة، تشمل السياحة النيلية والثقافية والعلاجية والبيئية والترفيهية، إلى جانب السياحة الصحراوية وسياحة الصيد.

وأضاف أن مشروع تطوير طريق السادات يهدف إلى تحويله إلى واجهة حضارية تليق بأسوان كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، لكونه مسارًا حيويًا ضمن خطوط الحركة السياحية.

من جانبهم، أعرب السياح الإسبان عن شعورهم بالأمان والراحة خلال زيارتهم، والتقطوا الصور التذكارية مع المحافظ، مؤكدين إعجابهم بجمال المدينة وثرائها التاريخي الفريد.



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طريق السادات أسوان دكتور إسماعيل كمال
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