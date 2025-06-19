أطفئوا الأنوار.. المحافظات تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

مصراوي- فريق المحافظات:

في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، والانعكاسات المباشرة على مصادر الطاقة واستقرار الشبكات، بدأت المحافظات تنفيذ خطة حكومية عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، استجابة لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ وطنية للحفاظ على كفاءة منظومة الطاقة، وضمان استدامتها خلال هذه المرحلة الدقيقة، عبر حزمة من الإجراءات تشمل تقليص الإضاءة في المباني الإدارية والمنشآت العامة، وتحديد درجات التكييف، وفصل الإنارة الخارجية، إلى جانب ترشيد الإنارة في الشوارع والمحال التجارية.

وتتابع الجهات المحلية تنفيذ التعليمات الحكومية، فيما تؤكد الوزارة أن الالتزام المجتمعي بهذه الإجراءات يُعد ضرورة وطنية تفرضها الظروف الإقليمية وضغط الطلب على الطاقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد خلال تصريحات تلفزيونية، أثناء زيارته لمحافظة البحيرة، أن الحكومة تعمل على عدم تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، والعمل على تحسين كفاءة محطات الكهرباء، وأن احتياطات المازوت هذا العام وصلت إلى ضعف العام الماضي.

ودعا مدبولي المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء، لافتاً إلى أن الحكومة تقوم بالدور المطلوب منها وتمنى أن يقوم المواطنين بدورهم في ترشيد الاستهلاك.

توجيهات رئيس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء

وبحسب توجيهات رئيس الوزراء لا يتم فصل الكهرباء بشكل قاطع عن سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، مع ضرورة التأكيد على:

- إضاءة الشوارع والطرق مع التخفيض بنسبة 60%؜.

- فصل الكهرباء عن المباني الحكومية والإنارة والتكييف عند الثامنة.

- عدم إضاءة لوحات الإعلانات في الشوارع من الساعة 9 حتى 12 مساء.

- إغلاق المحلات التجارية والمولات طبقاً لقرار رئيس الوزراء.

- تقليل الإضاءة العامة وإنارة الميادين العامة ودار المناسبات وبعض المحلات خلال اليوم والتأكد من الاختفاء قبل المغادرة للمكاتب.

وكان مصراوي نشر توجيهات المحافظين في بعض المحافظات، والتي تضمنت إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، ولمزيد من المعلومات خلال الروابط التالية:

- إطفاء الأنوار 8 مساءً.. إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة بأسيوط

- تتضمن 11 إجراءً.. محافظة الإسكندرية تعلن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

- محافظ سوهاج يشدد على تطبيق مواعيد ترشيد استهلاك الكهرباء

- حملات لمتابعة مواعيد الغلق الصيفية وترشيد الكهرباء بالبحيرة

- أسوان تبدأ خطة ترشيد الكهرباء باستثناء المواقع الخدمية

- لتجنب تخفيف الأحمال.. الدقهلية تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء