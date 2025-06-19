بـ"تصنيف تايمز".. "المصرية اليابانية" ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، عن تصنيف الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم في تصنيف Times Higher Education Impact Ranking لعام 2025، محققة تقدمًا ملحوظًا بواقع 200 مركز مقارنة بالعام الماضي.

وقال رئيس الجامعة في بيان، اليوم الخميس، أن هذا التصنيف الدولي المرموق يعكس التزام الجامعة بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "UN SDGs"، حيث جرى تصنيفها في 14 هدفًا من أصل 17، ما يعكس مدى دمج الاستدامة في استراتيجياتها المؤسسية.

وأشار إلى أن الجامعة تميزت في عدد من الأهداف الحيوية، من بينها المركز 42 عالميًا في الهدف السابع الطاقة النظيفة والمتاحة للجميع، والمركز 65 عالميًا في الهدف الثالث عشر العمل المناخي، والفئة من 101 إلى 200 عالميًا في الهدف السادس المياه النظيفة والصرف الصحي.

وأضاف أن هذا التقدم يعكس دعمًا كبيرًا من الحكومتين المصرية واليابانية، وتوجيهًا استراتيجيًا من مجلس الأمناء، إلى جانب جهود مخلصة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن هذا التصنيف يعكس أيضا مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في مصر والمنطقة، ويعد تأكيد لرؤيتها الاستراتيجية في ربط التميز الأكاديمي بالتنمية المستدامة وخدمة المجتمع.