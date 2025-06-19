إعلان

إزالة 5 حالات تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 بالشرقية

12:08 م الخميس 19 يونيو 2025

المهندس حازم الأشموني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:


أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبتها ومنع البناء العشوائي.


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، قامت اليوم بقطع المرافق عن عدد من المباني المُقامة بالمخالفة على أراضي الدولة، وأسفرت الجهود عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 37 مترًا مباني في عدد من المواقع بنطاق المحافظة.


وشدد "الأشموني" على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون، وستواصل جهودها الحثيثة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال المرحلة الثانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟