إزالة 5 حالات تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبتها ومنع البناء العشوائي.



وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، قامت اليوم بقطع المرافق عن عدد من المباني المُقامة بالمخالفة على أراضي الدولة، وأسفرت الجهود عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 37 مترًا مباني في عدد من المواقع بنطاق المحافظة.



وشدد "الأشموني" على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون، وستواصل جهودها الحثيثة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.