محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه

أسيوط ـ محمود عجمي:



افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة طب الأسرة بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر غرب المحافظة، وذلك على مساحة 900 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، في إطار التعاون بين مديرية الشؤون الصحية وجامعة بدر، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

شهد الافتتاح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر، إلى جانب عدد من مسؤولي الصحة والتنفيذيين، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وجامعة بدر لتشغيل الوحدة.

وعقب إزاحة الستار، قام المحافظ بجولة تفقدية داخل الوحدة الجديدة التي تضم طابقين مجهزين بأحدث المعايير الطبية، وتشمل خدمات متكاملة مثل عيادة الأسنان، معمل التحاليل، الصيدلية، قسم الاستقبال والطوارئ، مكتب تسجيل المواليد والوفيات، بالإضافة إلى برامج التطعيمات، وتنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل وصحة الطفل.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول آليات العمل داخل الوحدة، وتابع سير تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن افتتاح الوحدة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بمدينة ناصر الجديدة، مشيرًا إلى استمرار دعم المحافظة لجهود وزارة الصحة في تطوير البنية التحتية الطبية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية في مسار التنمية الشاملة.







