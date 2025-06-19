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التعامل مع الأماكن المغلقة.. دورة تدريبية للعاملين بـ "صرف الإسكندرية"- صور

11:18 ص الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    دورة تدريبية للعاملين بـ ''صرف الإسكندرية''
  • عرض 9 صورة
    دورة تدريبية للعاملين بـ ''صرف الإسكندرية''
  • عرض 9 صورة
    دورة تدريبية للعاملين بـ ''صرف الإسكندرية''
  • عرض 9 صورة
    دورة تدريبية للعاملين بـ ''صرف الإسكندرية''
  • عرض 9 صورة
    دورة تدريبية للعاملين بـ ''صرف الإسكندرية''
  • عرض 9 صورة
    دورة تدريبية للعاملين بـ ''صرف الإسكندرية''
  • عرض 9 صورة
    دورة تدريبية للعاملين بـ ''صرف الإسكندرية''
  • عرض 9 صورة
    دورة تدريبية للعاملين بـ ''صرف الإسكندرية''
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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:
نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية القوى العاملة دورة تدريبية متخصصة حول التعامل الآمن مع الأماكن المغلقة، وذلك في إطار حرصها المستمر على تطوير كفاءة العاملين وتعزيز ثقافة السلامة داخل بيئة العمل.
شملت الدورة الجوانب النظرية والعملية لأحدث الممارسات والإجراءات الوقائية المتبعة دولياً في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع وعي العاملين وضمان سلامتهم أثناء أداء المهام ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تضع السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها، وتحرص بشكل دائم على توفير برامج تدريبية متقدمة تضمن بيئة عمل آمنة، وتُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الاستدامة والوقاية من المخاطر.


وأضاف أن الدورة تأتي ضمن خطة تدريبية متكاملة تنفذها الشركة بشكل دوري، بهدف تأهيل العاملين بأحدث المعايير، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة داخل مواقع العمل المختلفة.



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الإسكندرية دورة تدريبية للعاملين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
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