كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والمهندس ضياء مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، واللواء حسن الليثي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت، واللواء صبري عبد اللطيف، رئيس شركة أكتا 20 حافلة مرسيدس جديدة مكيفة الهواء mcv 600 سوبر هاي ديك مجهزة بالكامل تم إنتاجها محليًا بالشركة المصرية لصناعة وسائل النقل MCV المصرية الوطنية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات.

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتدعيم أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات وحيث تشتمل كل حافلة منها على 49 مقعد ليصل عدد أسطول الحافلات بالشركة إلى 242 حافلة تضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية بما يضمن سلاسة تنقل جمهور الركاب، وتيسير رحلاتهم إلى مختلف انحاء الجمهورية.

كما تتميز تلك الأتوبيسات الجديدة التي تم تدشينها بخدمات متميزة للراكب مثل (زجاج مزدوج عازل للضوء و الحرارة - إنترنت - تتبع الرحلات - مداخل شحن USB - مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة - شاشات لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى).

وأكد الوزير، خلال تفقده للأتوبيسات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك العمل على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص حيث يتم التعاون معها لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكل الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب خاصة وأنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولًا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار لافتًا إلى أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارتي الصناعة والنقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج لأي أتوبيسات ودعم الصناعة الوطنية بكل السبل، مشيرًا إلى أن المكون المحلي في هذه الأتوبيسات يصل إلى 60%.

كما أشار الوزير إلى أنه بجانب الاهتمام بتدعيم الأسطول الحالي فهناك اهتمامًا كبيرًا بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة لتقديم مستويات خدمة متميزة.

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