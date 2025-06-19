بالصور- توقف مفاجئ لقطار بكفر الشيخ بسبب عطل فني

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد خط سكة حديد دسوق - البوصيلي في نطاق مركز فوه بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حدوث عطل مفاجئ في جرار القطار المتجه إلى محطة مدينة فوه، ما أدى إلى توقف حركة القطارات على ذلك الخط.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، تلقت بلاغًا بتعرض جرار القطار القائم من محطة قطار دسوق والمتجه إلى محطة البوصيلي في محافظة البحيرة لعطل مفاجئ بناحية محطة قرية منية الأشراف التابعة لمركز فوه ما أدى إلى توقف القطار.

انتقل كل من: اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه، وحسن حجاج، نائب رئيس المدينة، وأحمد الجمال، مدير مكتب رئيس المدينة، وعماد بدير، مسئول المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وسارة الشرقاوي، رئيس قرية قبريط التابعة لمركز فوه.

وجه مسئولو السكة الحديد في كفر الشيخ المختصين للعمل على إصلاح الأعطال التي حدثت بالجرار؛ تمهيدًا لاستئناف رحلة القطار، وباقي حركة القطارات مرة أخرى.