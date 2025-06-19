في حالة تعفن.. كشف غموض العثور على جثة شاب بمنزله بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض العثور على شاب جثة هامدة داخل مسكنه، بدائرة مركز شرطة ساقلتة.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلتة، بلاغًا من المدعو "شعبان م ع" 36 عامًا عامل ويقيم بدائرة المركز باكتشافه وفاة نجل عمته المدعو "مصطفى ح" 25 عامًا، لا يعمل ويقيم بدائرة المركز داخل شقته.

وتبين وجود جثة المذكور مسجاة على الأرض بصالة الشقة بالطابق الرابع بعقار مكون من خمسة طوابق، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وفى حالة تعفن، ووجود كافة متعلقاته الشخصية وسلامة النوافذ والأبواب.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي، وأفاد كل من المبلغ المذكور، وخال المتوفي محمد "ع ا" 67 عامًا بالمعاش ويقيم دائرة المركز بأن المتوفى يقيم بمفرده بالشقة، وأنه يعانى من مرض نفسي وتنتابه نوبات صرع.

وأضاف المبلغ، أنه اعتاد زيارته بالمنزل بصفة دورية إلا أنه منذ حوالي عشرة أيام لم يحضر لزيارته، واليوم توجه إليه للاطمئنان عليه، وعند طرق الباب لم يستجب فقام بفتح الباب بمساعدة الأهالى وأكتشف وفاته، لم يتهما أحداً بالتسبب فى ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.