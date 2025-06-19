إطفاء الأنوار 8 مساءً.. إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الدورية للمجلس التنفيذي للمحافظة، حيث شدد المحافظ على التزام كافة المؤسسات الحكومية والمحلية بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية للمنشآت في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع استثناء الوحدات الحيوية مثل غرف الأزمات.

كما وجه المحافظ بتقليل إنارة الشوارع والميادين، وترشيد استخدام الإعلانات المضيئة، إلى جانب إلزام المنشآت الرياضية بخفض استهلاك الكهرباء، في إطار خطة شاملة لتعزيز كفاءة الطاقة.

وفي خطوة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، كلف المحافظ مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع رؤساء المدن والجامعات لتصميم وحدات "بيوجاز" صغيرة الحجم للاستخدام المنزلي، والتوسع في مشروع الغاز الحيوي، لما له من دور في تحويل المخلفات إلى طاقة نظيفة وسماد عضوي.

وتابع المحافظ عددًا من الملفات الخدمية الحيوية، من بينها الإسراع في معالجة مشكلة طفح الصرف الصحي بمنطقة المصلة بحي غرب، وتطوير مخبز الأربعين استعدادًا لافتتاحه، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير طريق مسار العائلة المقدسة، والتي تشمل الرصف والإنارة وتوفير فرص عمل من خلال أكشاك شبابية.

كما أصدر توجيهات بسرعة استكمال أعمال المرافق ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالقرى، وإنهاء توصيل المواسير تمهيدًا لأعمال الرصف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواسير القديمة غير المستغلة.