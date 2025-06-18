العثور على جثة غريق مجهول الهوية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي محافظة كفر الشيخ على جثة غريق طافية، اليوم الأربعاء، على سطح مياه مصرف بناحية قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق، دون وجود ما يدل على هوية الجثة.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة غريق تطفو فوق سطح مياه مصرف كائن بطريق دسوق - بسيون الزراعي بناحية قرية كفر مجر دون وجود ما يدل على هوية صاحب الجثة.

انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة من مياه المصرف ونقلها إلى مشرحة مستشفى دسوق فيما جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان أسباب الوفاة.

وتبين من تقرير مفتش الصحة أن الجثة لذكر ذو شعر طويل أسود اللون خفيف من الجانبين، يشتبه عمره في العقد الرابع من العمر، ذو بشرة قمحي، وذقن بيضاء خفيفة إلى متوسطة، ويرتدي تي شيرت أسود اللون، وملابس داخلية بيضاء، وبنطال جينز فيراني، وحزام جلد، ولا توجد أي آثار جروح أو كدمات، وسبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.