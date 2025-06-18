بالصور.. عروض تراثية وورش إبداعية في ختام برنامج "مصر جميلة" بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهد قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان، ختام فعاليات برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ورعاية الموهوبين، والذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، على مدار أربعة أيام، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية.

حضر حفل الختام كل من: الشاعر الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، ويوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان.

واستهلت الفعاليات بتفقد الحضور لمعرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية، وتنوعت ما بين المشغولات المصممة بتقنية الموزاييك، وحدات الإضاءة والأشكال الديكورية المصنوعة من الخيوط، نتاج ورشة البوهو، بالإضافة إلى لوحات فنية وجدارية مستوحاة من التراث النوبي إشراف الفنان شادي قطامش.

كما ضم الختام ورشة عمل تصميم حقائب كروشيه وأخرى بخيوط المكرمية وذلك بتدريب جيهان مبروك، وباستخدام غرزتي السلسلة والحشو.

وأبدعت المشاركات خلال ورشة صناعة الحلي والإكسسوارات، وقدمن خلالها أعقاد ومشغولات يدوية متنوعة إشراف الفنانة سعاد محمد.

واُختتم الحفل بعرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان شعبان حسين، وتضمن باقة من الفقرات الاستعراضية منها: النجرشاد، السوق السياحي، والكف، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الحضور.