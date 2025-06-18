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انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى الإسكندرية -صور

09:16 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    انهيار عقار في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    انهيار عقار في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    انهيار عقار في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    انهيار عقار في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    انهيار عقار في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    انهيار عقار في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    انهيار عقار في الإسكندرية
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، خالي من السكان، بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية، بلاغًا يفيد انهيار عقار خلف شارع سينما ليلى، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن طابق أرضي وطابقين علويين، بناء قديم، خالي من السكان، وانهياره جزئيًا دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

جري وضع كردون حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، فيما يجري رفع الأنقاض وإعادة فتح الشارع مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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انهيار عقار في الإسكندرية انهيار عقار مكون من 3 طوابق منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية
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