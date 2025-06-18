محافظ السويس يسلم الدفعة الثانية من سيارات الأجرة "التاكسي"

السويس - حسام الدين أحمد:

سلم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، الدفعة الثانية من سيارات الأجرة "التاكسي" وعددها 25 سيارة ضمن مبادرة الأمان والتوفير، من إجمالي 100 سيارة سيتم تخصيصها لشباب السويس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد توزيع السيارات كل من: الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والدكتور خالد نصر مدير عام منطقة القناة والقاهرة الكبرى، بجهاز تنمية المشروعات، والدكتور مبارك فرج مدير فرع جهاز المشروعات بالسويس، والمهندس أحمد سليمان مدير عام منطقة القنال بشركة مصر للبترول، مهندس بيشوى أنطونيوس مدير عام منطقة القناة لشركة التعاون للبترول، حيث تعاونت الشركتان مع جهاز المشروعات لتوفير قطع الغيار ومستلزمات الصيانة للسيارات التي وفرتها المبادرة.

وهنأ محافظ السويس السائقين الحاصلين على السيارات وطالبهم بالالتزام الأخلاقي والمروري داخل المدينة، لأنهم سيكونون واجهة السويس أمام زائريها في موسم الصيف، وسيتم الاعتماد عليهم في نقل ضيوف السويس سواء كانوا مصريين أم أجانب.

وأشار محافظ السويس إلى أن هذه المبادرة الوطنية جاءت نتيجة شراكة وتعاون تنموي ومجتمعي متميز بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة مصر للبترول وشركة التعاون للبترول بالسويس.

وأوضح اللواء الشاذلي أن جهاز تنمية المشروعات قدم التمويل بفائدة مميزة ومرنة والعديد من الخدمات غير المالية الأخرى، وقدمت المحافظة لوحات الأجرة مجانا وكذلك الرعاية المتنوعه، وتكون شركة مصر للبترول وشركة التعاون للبترول الراعي الرسمي بدعم مالي.

وقال محافظ السويس: "إن هذه السيارات صديقة للبيئة وتعمل بالغاز لتتناسب مع الوجهة السياحية للمحافظة وتقديم خدمة متميزة أيضًا لأبناء المحافظة وقاطنيها".