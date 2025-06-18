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المئات يؤدون صلاة الجنازة على والدة الشيخ محمد حسان

09:04 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صلاة الجنازة على والدة الشيخ محمد حسان
  • عرض 7 صورة
    صلاة الجنازة على والدة الشيخ محمد حسان
  • عرض 7 صورة
    صلاة الجنازة على والدة الشيخ محمد حسان
  • عرض 7 صورة
    صلاة الجنازة على والدة الشيخ محمد حسان
  • عرض 7 صورة
    صلاة الجنازة على والدة الشيخ محمد حسان
  • عرض 7 صورة
    صلاة الجنازة على والدة الشيخ محمد حسان
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الدقهلية ـ رامي محمود:

أدى المئات من أهالي قرية دموه، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، صلاة الجنازة على السيدة سندس، والدة الشيخ محمد حسان، والتي وافتها المنية، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وحضر الشيخ محمد حسان عقب صلاة العصر إلى منزل الأسرة؛ لإلقاء نظرة الوداع على والدته وذلك عقب عودته من الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج، فيما وقف بجواره أبناءه وأشقاءه وتلاميذه من مدرسة الدعوة السلفية.

وحبس حسان دموعه أمام المشاركين لأداء العزاء وحضور صلاة الجنازة، واستقبل المعزين بمسجد أهل السنة بالقرية.

وخرج الجثمان من منزل العائلة حيث جرى أداء الصلاة بالمسجد عقب صلاة المغرب وشيع في مشهد جنائزي مهيب لتوديعها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

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وفاة والدة الشيخ محمد حسان صلاة الجنازة على والدة الشيخ محمد حسان السيدة سندس والدة الشيخ محمد حسان مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية
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