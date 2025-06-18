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بسبب وجبة كشري فاسدة.. إصابة فتاتين بتسمم غذائي في بني سويف

08:55 م الأربعاء 18 يونيو 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب فتاتان بتسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة كشري فاسدة، بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول"صوفيا.م.ح"، 17 عامًا، و"جنة.ي.ي"، 19 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابتان بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما طعام فاسد "كشري".

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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تسمم غذائي وجبة كشري فاسدة مديرية أمن بني سويف بني سويف
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