بسبب وجبة كشري فاسدة.. إصابة فتاتين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب فتاتان بتسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة كشري فاسدة، بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول"صوفيا.م.ح"، 17 عامًا، و"جنة.ي.ي"، 19 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابتان بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما طعام فاسد "كشري".

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.