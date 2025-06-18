"وقعوا تحت الكوبري".. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق المستحدث بجوار مستشفى مشتول العام.

وأفاد شهود العيان، أن الواقعة نتج عنها سقوط المصابين من أعلى الكوبري المذكور على الأرض.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يشير إلى إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم مركبتين على الطريق المستحدث بجوار مستشفى مشتول السوق، فيما تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا بالواقعة، وكان المصابون قد سقطوا من أعلى الكوبري أرضا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين حدوث تصادم بين سيارتين على الطريق المستحدث، وإصابة 3 أشخاص في الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.