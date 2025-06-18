ضبط عاطل أصاب أستاذ جامعي بطلق ناري فى قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على الشاب المتهم في إصابة أستاذ جامعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر، داخل قرية الهيشة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بإصابة دكتور جامعي بطلق ناري في قرية الهيشة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة "ع.م"، يبلغ من العمر 34 عامًا، مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر في أسيوط، بـ3 رصاصات أعلى العين والساق الأيمن والبطن على يد شاب عاطل يُدعى "إ.ي"، 30 عامًا، بسبب خلافات مع أقارب المجني عليه.

جرى القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.