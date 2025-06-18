إعلان

وفاة والدة الداعية السلفي محمد حسان

04:41 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الشيخ محمد حسان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهليةـ رامي محمود:

أعلن الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، وفاة والدته وذلك بعد صراع مع المرض، بقرية دموعه مسقط رأس الشيخ بمركز دكرنس محافظة الدقهلية.

ونعى حسان والدته عبر صفحته الرسمية قائلا: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي يا نبض قلبى ونور عَينى ومُعلمتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ودعى حسان لوالدته عبر البيان الذي نشره قائلا: "أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينعم عليها بكرمه وعفوه وأن يُسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً".

وأعلن حسان إقامة صلاة الجنازة مغرب اليوم الأربعاء من مجمع أهل السنة بقرية دموه مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ محمد حسان محافظة الدقهلية مركز دكرنس الداعية السلفي وفاة والدة الشيخ محمد حسان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو