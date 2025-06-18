وفاة والدة الداعية السلفي محمد حسان

الدقهليةـ رامي محمود:

أعلن الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، وفاة والدته وذلك بعد صراع مع المرض، بقرية دموعه مسقط رأس الشيخ بمركز دكرنس محافظة الدقهلية.

ونعى حسان والدته عبر صفحته الرسمية قائلا: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي يا نبض قلبى ونور عَينى ومُعلمتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ودعى حسان لوالدته عبر البيان الذي نشره قائلا: "أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينعم عليها بكرمه وعفوه وأن يُسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً".

وأعلن حسان إقامة صلاة الجنازة مغرب اليوم الأربعاء من مجمع أهل السنة بقرية دموه مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية .