إعلان

محافظ المنيا يكرم فريق عمل برنامج "مشروعك"

04:23 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ المنيا يكرم فريق عمل برنامج مشروعك (4)
  • عرض 7 صورة
    محافظ المنيا يكرم فريق عمل برنامج مشروعك (5)
  • عرض 7 صورة
    محافظ المنيا يكرم فريق عمل برنامج مشروعك (6)
  • عرض 7 صورة
    محافظ المنيا يكرم فريق عمل برنامج مشروعك (7)
  • عرض 7 صورة
    محافظ المنيا يكرم فريق عمل برنامج مشروعك (2)
  • عرض 7 صورة
    محافظ المنيا يكرم فريق عمل برنامج مشروعك (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

كرم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، فريق عمل برنامج "“مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك تقديراً لتميزهم ومواصلتهم الريادة على مستوى الجمهورية منذ انطلاق البرنامج في عام 2015، وتصدرت محافظة المنيا المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد فرص العمل.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التنمية المحلية، نجحت محافظة المنيا من خلال برنامج "مشروعك" في تنفيذ 23.4 ألف مشروع متنوع، بإجمالي تمويل تجاوز 3.3 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 157.4 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب.

وأكد كدواني خلال التكريم، حرص المحافظة على دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار المحافظ إلى أن “مشروعك” يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في خفض معدلات البطالة، ويعزز من الإنتاج المحلي، ويرسخ ثقافة ريادة الأعمال.

وأضاف أن "مشروعك" يشهد إقبالًا متزايدًا من الشباب بمحافظة المنيا، بفضل ما توفره من تسهيلات تمويلية وإدارية، فضلًا عن الدعم الفني من خلال إعداد دراسات جدوى وتدريبات فنية للمستفيدين، لافتًا إلى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية نموذج ناجح لتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على برنامج "مشروعك"، مشيدًا بدورهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار المحافظة في تكريم النماذج المتميزة في مختلف القطاعات تشجيعًا لهم على مواصلة التميز والعطاء، كما قام المحافظ بتسليم 14 ترخيص مؤقت مجانى لعدد من أصحاب المشروعات التى تم تمويلها من برنامج " مشروعك " .

من جانبه، أعرب وليد أحمد كامل، مدير وحدة التنمية المجتمعية والبشرية بالمحافظة، عن امتنانه لدعم المحافظ المستمر للبرنامج، مشيرًا إلى أن “مشروعك” يسهم في تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات قائمة، ويوفر فرص تمويل ميسرة بالتعاون مع 6 بنوك وطنية هي: (الأهلي – مصر – القاهرة – الإسكان والتعمير – الإسكندرية – الزراعي المصري)، ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية.

كما دعا الشباب الجاد والراغب في إقامة مشروع خاص، إلى التوجه لأقرب فرع من فروع “مشروعك” المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للحصول على الدعم الفني والمالي اللازم، مؤكدًا أن البرنامج يمنح تراخيص مؤقتة مجانية لمدة 5 سنوات لتيسير بدء المشروعات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا برنامج مشروعك اللواء عماد كدواني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو
باستثمارات 200 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مستلزمات الطاقة الشمسية