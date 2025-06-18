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9 محاضر وإنذارات بسبب مخالفات.. حملة للسياحة على فنادق الإسكندرية

04:06 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملة مكبرة على الفنادق بحي الجمرك، في إطار جهود تشديد الرقابة على المنشآت السياحية والتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

شارك في الحملة كل من إدارة الرخص المركزية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة شئون البيئة بحي الجمرك، ومكتب السلامة والصحة المهنية⁠، فضللًا عن مركز إصدار الرخص بحي الجمرك.

وأسفرت الحملة التي استهدفت 6 فنادق "غير مقيمة سياحيًا" عن توجيه 4 إنذارات لتوفيق الأوضاع من مركز إصدار الرخص بحي الجمرك وإدارة شئون البيئة، وتحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية.

وشدد السياحة على الفنادق بتحسين بيئة العمل وتنظيف المكان والتعاقد مع شركة لنقل المخلفات الصلبة، فيما تبين بدء 3 فنادق منها في إجراءات توفيق الأوضاع لتجديد رخصة المنشأة.

وتبين من الفحص التزام 4 فنادق بقوائم الأسعار، فيما سجل أحد الفنادق مخالفة عدم الإعلان عن قائمة الأسعار الخاصة به، وجرى إعطاء مهلة لكافة الفنادق لتلافي المخالفات.

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